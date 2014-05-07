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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 10:40 BJT

新债招标：中国三年续发国债中标收益率3.90%，符合预期--业内人士

路透上海5月7日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.90%，与此前的市场预测均值相符。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9512%，投标倍数为2.20倍。

此为今年第四期国债 的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债招标当日，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至5月12日进行分销；5月14日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月13日开始计息；票面利率3.66%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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