新债招标：中国三年续发国债中标收益率3.90%，符合预期--业内人士

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海5月7日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.90%，与此前的市场预测均值相符。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9512%，投标倍数为2.20倍。
此为今年第四期国债 的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债招标当日，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至5月12日进行分销；5月14日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月13日开始计息；票面利率3.66%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。