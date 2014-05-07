中国债市动态：机构情绪积极，中长债收益率走低推曲线续平坦化

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透北京5月7日 - 偏乐观情绪继续发酵，中国银行间市场周三早盘现券中长端收益率续跌，推动曲线平坦化变动。交易员表示，资金稳定预期扶助下，短期暂未看到冲击多头潮退的明显扰动。
不过他们并提到，在收益率震荡下行中，盘中不时有止盈盘出现，说明机构乐观中不失谨慎，建议关注经济基本面变化对市场的影响力。
“早晨还是中长端收益率下来一些，现在整个市场就是多头主导的氛围，其实昨天的货币政策报告也没给什么利多刺激，”上海一银行交易员称。
中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。
上述交易员并指出，个人对后市走向持一个短多长空的看法，即虽然短期尚未见冲击多头情绪的因素，但随着乐观情绪的宣泄，且政策微刺激后对经济扶助作用有望显现，收益率走向需观察。
上海另一银行交易员提到，在近期收益率被震荡推低的过程中，盘中会有抛盘浮现，且部分交易盘仍青睐快进快出策略，这体现部分机构仍怀谨慎情绪。
中国银行间资金市场周三依旧宽松，已处阶段低位的隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。
剩余期限约9.7123年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.3000%/5.2200%，上日尾盘为5.3474%/5.2600%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报93.006元，较上日结算价涨0.046元，或0.05%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p