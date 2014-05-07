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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 12:31 BJT

中国债市动态：机构情绪积极，中长债收益率走低推曲线续平坦化

路透北京5月7日 - 偏乐观情绪继续发酵，中国银行间市场周三早盘现券中长端收益率续跌，推动曲线平坦化变动。交易员表示，资金稳定预期扶助下，短期暂未看到冲击多头潮退的明显扰动。

不过他们并提到，在收益率震荡下行中，盘中不时有止盈盘出现，说明机构乐观中不失谨慎，建议关注经济基本面变化对市场的影响力。

“早晨还是中长端收益率下来一些，现在整个市场就是多头主导的氛围，其实昨天的货币政策报告也没给什么利多刺激，”上海一银行交易员称。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

上述交易员并指出，个人对后市走向持一个短多长空的看法，即虽然短期尚未见冲击多头情绪的因素，但随着乐观情绪的宣泄，且政策微刺激后对经济扶助作用有望显现，收益率走向需观察。

上海另一银行交易员提到，在近期收益率被震荡推低的过程中，盘中会有抛盘浮现，且部分交易盘仍青睐快进快出策略，这体现部分机构仍怀谨慎情绪。

中国银行间资金市场周三依旧宽松，已处阶段低位的隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。

剩余期限约9.7123年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.3000%/5.2200%，上日尾盘为5.3474%/5.2600%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报93.006元，较上日结算价涨0.046元，或0.05%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)
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