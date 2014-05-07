香港数据：4月PMI跌至49.7，连续两个月低于盛衰分界--汇丰

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月7日 - 以下为汇丰香港4月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7 48.7 49.8 49.9
--4月PMI为49.7，低于3月的49.9，显示经营环境轻微恶化，该数值亦是自去年6月以来最低。
--私营企业产出连续第二个月下跌，收缩速度与上月相若。
--月内新订单增长轻微，且低于过往平均值；来自中国内地的新订单亦减少，结束了此前五个月的涨势，而下滑速度则是八个月以来最快。
--3月份积压工作录得去年12月以来首次回落后，私营企业未完成工作于4月份回升但幅度轻微。
--月内私营企业聘用员工减少，结束此前两个月增聘员工的情况，但减幅温和。
--月内总投入成本继续增加，但增幅速则是今年以来最小，采购成本上升是导致投入成本加的主要原因。
--采购库存于4月份大致维持，此前连续四个月增加。部份企业表示销售下跌令库存上升，亦有一些企业表示因应客户需求转弱而降低存货水平。
汇丰亚洲经济师John Zhu在评论调查结果时表示，“4月PMI数据显示第二季香港经济动能减慢，来自中国内地的新订单尤其疲弱，显示放缓已经反映出来。＂（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。