表格：台湾4月出口较去年同期增6.2%，高于预期

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透台北5月7日 - 台湾财政部周三公布，4月出口金额较上年同期增6.2%，高于市场预估的成长5.79%。
4月进口则较上年同期成长5.8%，低于市场估增6.94%。4月贸易顺差为25.3亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
4月年变动率(%) 3月年变动率(%)
整体出口金额 +6.2 +2.0
--中国(含香港) +5.0 -0.3
--美国 +6.9 +10.3
--欧洲 +13.1 +10.0
--日本 -3.2 +7.8
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2014年
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
2013年
12月 +1.2r +10.1 +22.1r
11月 +3.4r -0.5 +43.5r
10月 +0.7r -2.9r +41.1r
9月 -7.0 -0.7 +23.4r
8月 +3.6 -1.2 +45.8r
7月 +1.6 -7.7r +32.2r
6月 +8.7r +6.8 +32.6r
5月 +0.7r -8.0 +44.0r
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.2r +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.6r +22.2r +5.1r
注：r为修正值。(完)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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