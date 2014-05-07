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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 10:44 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌且日圆上涨，因乌克兰紧张局势升级

“市场正在疲弱的基本面与俄罗斯供应中断忧虑之间进行权衡，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。

美国原油期货 升0.6%至每桶100.05美元。

期镍周三在15个月高点附近波动，因市场忧虑印尼和俄罗斯供应，强化了投资者和消费者的进一步买兴。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 触及每吨18,700美元的盘中高点，距离4月底触及的15个月高点18,715美元不远。

期铜下滑，因忧虑中国经济成长放缓，不过有迹象显示，美国经济复苏站稳脚跟，令铜价跌势受限。LME三个月期铜 跌0.4%报每吨6,695.75美元。(完)
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