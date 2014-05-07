重发-欧洲个股：菲亚特克莱斯勒拟急速扩大高价位品牌汽车，转型为全球性大厂

(重发以增补菲亚特执行长中文名字)

路透底特律5月6日 - 菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler) 正押注急速扩大旗下高价位Alfa Romeo、Jeep及Maserati品牌，以期在五年内转型成为一家全球性的汽车制造巨擎。

该新合并成立的公司在周二公布了期待已久的业务计划，目标为重振其汽车制造商的传统盛名，并让投资人相信其能克服高额负债、不确定的市场及过去的失策，挑战大众汽车 和丰田汽车 等业界翘楚。

除了积极进军亚洲市场，菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)还承诺要将北美销售提高一半，因克莱斯勒扩大其产品线，且Dodge品牌崭露头角。

该公司对于该计划的融资持开放选项，但排除增资或任何撤资的可能性。他表示，选项之一是发行强制可转换债券，但还没有定案。

菲亚特克莱斯勒表示，将投资数以十亿美元计的资金来打造新款汽车并扩大产量，预期在2018年时销量将激增至近700万辆，去年时为440万辆。一些分析师认为，这个目标的野心太大。

自从1月1日菲亚特宣布收购克莱斯勒，打造全球第七大汽车制造商以来，股价已大涨44%，表现远胜于汽车类股 整体5.4%的涨幅。菲亚特股价周二收低1.2%至8.47欧元。

菲亚特冀望通过并购效益及美国业务的获利，来克服欧洲的亏损，跻身全球汽车制造大厂。菲亚特准备最快在10月1日，将股票主要挂牌地由意大利米兰转至纽约。

数以千计的工作职位将岌岌可危，特别是在意大利的岗位。

品牌主管Olivier Francois誓言，将为拉丁美洲及亚洲(尤其是中国)的客户量身打造最新车款，其中包括Punto的改款。

马尔基翁内意图效法Volkswagen等同业建立全球品牌，抢占高价车款市场，特别是在亚洲。

马尔基翁内表示，在五年计划当中，菲亚特克莱斯勒将在不增资及不派发股利的条件下达成目标。公司预期在2018年前净利将激增四倍，约达50亿欧元(70亿美元)；行业净债务于明年达到110亿欧元左右峰值后，料将降至10亿欧元甚或更低。

公司周二指出，第一季净损达3.19亿欧元，归因于收购美国业务的一次性费用及汇率波动所致。公司亦确认当年财务预估不变。(完)