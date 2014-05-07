更新版 2-新债招标：中国三年续发国债定位符预期，超两倍认购显机构参与度较高

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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* 三年续发国债定位符预期
* 超两倍认购，显机构参与度较高
* 获5.9亿元追加认购，最终发行285.9亿元
* 部分踏空机构仍有增配需求
* 但该期限国债收益率偏低，令下行空间受抑 (新增追加招标结果)
路透上海5月7日 - 中国财政部周三招标续发行的三年固息国债收益率与预估相符，略低于二级市场。近期债市再现强势，市场预期向好，该期债超过两倍的认购倍数，显示机构参与度较高并推低中标定位。
市场人士并指出，尽管受良好的市场情绪带动，加上部分踏空机构仍有增配需求，该期新债需求情况好过此前预期，但因该期限国债在二级市场收益率水平偏低，市场吸引力不如昨日的国开债，也在一定程度上对其下行空间形成抑制。
“感觉情绪受到昨天国开(新债招标)的影响吧，可能出来一些投资户，三年嘛，其实就是交易盘的话亏了也亏不多，”北京一券商交易员称。
财政部公告显示，上午招标发行的三年期续发国债，获5.9亿元人民币追加认购，最终发行量为285.9亿元，发行价99.96元。业内人士透露，其中标收益率为3.90%，与此前的市场预测均值相符；该期债边际中标收益率为3.9512%，首场投标倍数2.20倍。
如果剔除今年1月份三期单期发行量仅为100亿元的国债，今日国债2.20倍的投标倍数创下年初以来新高。
上海一银行交易员谈到，虽然市场对三年期国债的看法比国开债要谨慎，但年初以来踏空的机构不少；而市场走势虽有波折，但收益率总体呈震荡下行，这让不少踏空机构坐不住了，担心再错过行情，补仓需求亦对今日新债提供不小的助力。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.9770%。二级市场上，此次增发的标的券--剩余期限约2.85年的固息国债140004今日暂停交易，上日尾盘成交收益率 为3.93%。
国家开发银行 周二招标的四期增发债收益率远低于预估，数据显示经济基本面仍偏弱，而五一小长假后市场对资金面的预期更趋乐观，此前一度被压抑的配置买盘喷薄而出，一二级市场联袂走强。
今日招标新债为今年第四期国债 的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债招标当日，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至5月12日进行分销；5月14日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月13日开始计息；票面利率3.66%。
财政部先后于3月12日和4月9日首发和续发了第四期国债，两次发行规模均为280亿元。首次续发中标收益率3.9868%，两次投标倍数分别为1.59倍和1.35倍。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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