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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 11:33 BJT

中港个股：工行实现金融市场交易业务事前风险控制，为全球首家

路透北京5月7日 - 以资产计全球最大银行--中国工商银行 周三称，为防范金融市场交易业务“黑天鹅”事件风险，该行近日率先实现对金融市场交易业务的事前风险硬控制，成为国际上首家广泛应用事前风险控制理念并实施事前风险控制技术的金融机构。

工行 新闻稿表示，金融交易业务中，实施事前控制对业务管理模型和系统运算效率的要求极高，所以过去国际金融市场交易业务的风险管理通常是在交易达成之后。从风险防控的角度看，这种事后控制存在较大的局限性。

“特别是近年来国内外陆续有金融机构在交易业务上发生了‘黑天鹅’操作风险事件，对相关机构经营造成了较大影响，这致使对金融交易业务实施事前风险控制的必要性进一步凸显。”工行称。

新闻稿称，该行通过计算机系统构建模型，在交易前对关键风险指标进行合规检查和系统硬控制，在内部金融市场交易管理平台与外部系统之间建立起风险防控机制，达到了在基本不影响金融市场交易效率的前提下，事前进行风险管控的效果。

中国银监会上月已核准工行等六家银行实施资本管理高级方法，以提高资本使用效率。 （完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
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