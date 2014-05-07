中港个股：工行实现金融市场交易业务事前风险控制，为全球首家

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透北京5月7日 - 以资产计全球最大银行--中国工商银行 周三称，为防范金融市场交易业务“黑天鹅”事件风险，该行近日率先实现对金融市场交易业务的事前风险硬控制，成为国际上首家广泛应用事前风险控制理念并实施事前风险控制技术的金融机构。
工行 新闻稿表示，金融交易业务中，实施事前控制对业务管理模型和系统运算效率的要求极高，所以过去国际金融市场交易业务的风险管理通常是在交易达成之后。从风险防控的角度看，这种事后控制存在较大的局限性。
“特别是近年来国内外陆续有金融机构在交易业务上发生了‘黑天鹅’操作风险事件，对相关机构经营造成了较大影响，这致使对金融交易业务实施事前风险控制的必要性进一步凸显。”工行称。
新闻稿称，该行通过计算机系统构建模型，在交易前对关键风险指标进行合规检查和系统硬控制，在内部金融市场交易管理平台与外部系统之间建立起风险防控机制，达到了在基本不影响金融市场交易效率的前提下，事前进行风险管控的效果。
中国银监会上月已核准工行等六家银行实施资本管理高级方法，以提高资本使用效率。 （完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p