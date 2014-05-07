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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 11:03 BJT

《汇市简讯》亚股疲弱为美元兑非日圆亚洲货币提供一些支撑

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* 美元兑非日圆亚洲货币在亚洲市场早盘交易中获得温和买盘支撑，有可能不再重演隔夜市场美元抛售的一幕

* 股市疲弱提供支撑--MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.8%，追随隔夜美股跌势

* 美元兑在岸人民币和离岸人民币反弹，分别脱离早盘所及低点6.2181和6.228元(完)

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(编译 郑茵 审校 白云)
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