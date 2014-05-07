版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 11:08 BJT

台湾债市：RP利率持稳不变，到期续做为主

路透台北5月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持稳低位。交易员称，月初市场资金仍丰沛，由于没有额外资金需求，多以到期续做为主，利率维持现有水准不变。

他们表示，本月中旬以前，钱多券少的状况不会改变。待时序逐渐进入月底，缴税的心理效应就会逐渐发酵，届时资金情势才有改变的可能。

“今天一开门就关门，客户提早框好了。”一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，感觉市场只有更多的钱，但没有更多的券承做。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。

本周余日主要交割紧缩因子包括周五交割28天期国库券预计金额300亿台币、台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及交割泰谷光电 可转债10亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐