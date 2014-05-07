《热点透视》阿里巴巴IPO两大看点：高速增长和不寻常的公司治理

公司治理是问题的关键。以董事局主席马云和公司二号人物蔡崇信为首的28名合伙人将任命阿里巴巴的多数董事。大股东雅虎 和软银 也承诺会支持合伙人的选择，确保了绝大多数股权都会投赞成票。

按理说，比起Facebook 及谷歌 等科技同业创始人所采取的超级表决权股票制度，这样的结构更加民主，但同样还是缺乏透明度，因此较难得到认同。阿里巴巴的合伙人制度将继续保留，除非95%的股东投票赞成取消。虽然合伙人意见只要达到简单多数就能让马云和蔡崇信下台，但这种事的发生似乎遥不可及。

阿里巴巴希望保留这种为企业取得非凡成功作出贡献的文化，这是可以理解的。新股东也不会质疑公司究竟谁拍板。但企业环境和文化都会变。阿里巴巴一直在向新领域迅速扩张，从互联网电视到地图以及网络视频，这些都是公司创始人可能不那么擅长的。公司在成长的同时不注重公司治理，就好像一家网上零售商没有退货保障。(完)