《热点透视》阿里巴巴IPO两大看点：高速增长和不寻常的公司治理

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
公司治理是问题的关键。以董事局主席马云和公司二号人物蔡崇信为首的28名合伙人将任命阿里巴巴的多数董事。大股东雅虎 和软银 也承诺会支持合伙人的选择，确保了绝大多数股权都会投赞成票。
按理说，比起Facebook 及谷歌 等科技同业创始人所采取的超级表决权股票制度，这样的结构更加民主，但同样还是缺乏透明度，因此较难得到认同。阿里巴巴的合伙人制度将继续保留，除非95%的股东投票赞成取消。虽然合伙人意见只要达到简单多数就能让马云和蔡崇信下台，但这种事的发生似乎遥不可及。
阿里巴巴希望保留这种为企业取得非凡成功作出贡献的文化，这是可以理解的。新股东也不会质疑公司究竟谁拍板。但企业环境和文化都会变。阿里巴巴一直在向新领域迅速扩张，从互联网电视到地图以及网络视频，这些都是公司创始人可能不那么擅长的。公司在成长的同时不注重公司治理，就好像一家网上零售商没有退货保障。(完)
(译文审校 高琦)
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。