《焦点》阿里巴巴启程赴美上市，科技企业IPO规模纪录有望刷新

根据麦肯锡全球研究院近期的分析显示，到2020年，中国网络零售销售额将达到4,200-6,500亿美元，几乎是美国、日本、英国、德国和法国市场的总和。

阿里巴巴表示，中国移动互联网领域是下一个成长行业。在这个市场领域，阿里巴巴正与腾讯控股 一争高下。

阿里巴巴去年第四季约20%的线上购物交易是通过移动设备达成，高于上年同期的7.4%。但阿里巴巴补充道，目前通过移动设备赚取的利润不及网站。

一些分析师指出，阿里巴巴2010年将支付宝分拆出来后，公司决策过程的透明度有所降低。分拆支付宝之举曾令主要股东雅虎 和软银 大感意外。

阿里巴巴招股说明书也列出一系列在国内面临的监管风险。该公司强调，政府可能对支付宝的使用施加额外限制，阿里巴巴的线上交易大多数是通过支付宝进行支付。

**持股细节**

与美国近年许多重量级科技企业IPO不同的是，阿里巴巴的主要股东很少。与之相较，Facebook和推特(Twitter)的主要股东人数都要多得多。

目前，阿里巴巴联合创始人马云持有公司8.9%的股份。雅虎和软银分别持有22.6%和34.4%的股份。

周二申请中拟议的10亿美元IPO规模，只是为计算交易所注册费用作出的粗略估算。阿里巴巴周二表示，尚未决定是在纽约证交所还是在Nasdaq上市。

阿里巴巴估计其每股的公允价值可能达到50美元。这一估算是为确定员工薪酬，并不代表阿里巴巴IPO的潜在定价。按这个价格，雅虎所持股份价值262亿美元，软银所持股份价值将近400亿美元。

雅虎和软银可能成为阿里巴巴IPO的最大受益者，但尽管二者持有阿里巴巴的股份，却不具备太大的控制权。

雅虎必须在阿里巴巴IPO案中出售约40%的持股，或者在IPO之前将这些股份直接卖回给阿里巴巴。

根据与这两家主要股东达成的协议，雅虎首席发展官Jacqueline Reses将在阿里巴巴上市后从后者董事会辞职，而软银将仅能提名一位董事进入新的九人董事会。

瑞士信贷、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗负责此次IPO的承销。(完)