中国金融：全国统一小贷管理办法将出台，取消多项融资和业务限制--报载

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透北京5月7日 - 21世纪经济报导援引中国银监会和央行下发的“小额贷款公司管理办法（征求意见稿）”称，将取消小贷公司“从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%”、“同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%”的规定。
银监会和央行称，拟允许其通过地方小额信贷公司协会向征信机构查询借款的信用信息。小贷公司的业务范围会拓宽至买卖债券和股票等有价证券、开展权益类投资、开展企业资产证券化、发行债券、经监管机构批准的其他业务等，但需经过监管机构和相关部门批准。
“监管层对小贷公司的监管思路更加趋于市场化，并根据征求意见稿，监管层将成立首家全国性小额贷款公司协会，进行行业自律。”该份意见稿表示。
意见稿规定，小贷公司仍为一般性工商企业，向银行业金融机构融入资金属于一般商业信贷业务。小额贷款公司（包括其设立的子公司）应当在所注册的县（市）范围内开展业务。
2008年银监会曾出台《关于小额贷款公司试点的指导意见》，但实际上，目前全国各地监管机构基本都制定了相应的小贷公司管理办法，但内容、政策优惠等并不统一。
银监会在召开的2014年全国银行业监管工作会议上提出，对于小额贷款公司，会同有关部门制定全国统一的监管制度和经营管理规则，落实监管责任。
据央行统计数据，截至2014年一季度末，全国共有小额贷款公司8,127家，从业人员9.89万人，贷款余额8,444.13亿元人民币。 （完） (发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p