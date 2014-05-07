韩国汇市：韩元兑美元升至近六年高点，因美元疲软

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透首尔5月7日 - 韩国韩元 周三早盘升至近六年新高，因美元疲软。
韩国金融市场周一及周二均因公共假期休市。
0237 GMT，韩元兑美元 报1,027.0，较上周五国内收盘价1,030.3升值0.3%。盘中稍早韩元高见1,026.0，为2008年8月8日以来最强水准。
“国内市场休市期间，因为有利的变数，无本金交割远期外汇(NDF)持续支撑韩元，这种动能继续存在。”友利期货分析师Son Eun-jung称。她是指乐观的美国非农就业报告及欧元区的制造业活动调查，那都有助于风险信心。与此同时美元疲软，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息的温和评论影响。
“今日稍晚美联储主席叶伦在国会的陈词料呈现温和基调，从而使美元继续维持弱势，但市场仍顾忌韩国当局可能干预，因此料将限制韩元的涨幅。”Son并称。
0237GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,027.0 1,030.3
日圆/韩元 10.1013/092 10.1229
韩国公债期货 * 105.87 105.84
韩国综合股价指数 1,941.50 1,959.44
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p