韩国汇市：韩元兑美元升至近六年高点，因美元疲软

路透首尔5月7日 - 韩国韩元 周三早盘升至近六年新高，因美元疲软。

韩国金融市场周一及周二均因公共假期休市。

0237 GMT，韩元兑美元 报1,027.0，较上周五国内收盘价1,030.3升值0.3%。盘中稍早韩元高见1,026.0，为2008年8月8日以来最强水准。

“国内市场休市期间，因为有利的变数，无本金交割远期外汇(NDF)持续支撑韩元，这种动能继续存在。”友利期货分析师Son Eun-jung称。她是指乐观的美国非农就业报告及欧元区的制造业活动调查，那都有助于风险信心。与此同时美元疲软，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息的温和评论影响。

“今日稍晚美联储主席叶伦在国会的陈词料呈现温和基调，从而使美元继续维持弱势，但市场仍顾忌韩国当局可能干预，因此料将限制韩元的涨幅。”Son并称。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,027.0 1,030.3

日圆/韩元 10.1013/092 10.1229

韩国公债期货 * 105.87 105.84

韩国综合股价指数 1,941.50 1,959.44

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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