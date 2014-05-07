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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 11:30 BJT

韩国股市：盘中下滑触及六周低点，料难摆脱连跌颓势

路透首尔5月7日 - 韩国股市周三延续跌势，触及六周低点。韩国金融市场周一及周二因假期休市，周三恢复交易。

0237GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.9%，报1,941.50点，此前触及1,940.02的盘中低点，这也是指数从3月25日以来最低点。KOSPI指数料将连续第八个交易日下滑，创下2000年9月初连跌九日以来的最长一波下跌。

“目前看来，企业财报不佳的情况似乎将延续到第二季，此外，投资人还在从美国和中国找寻新指引，而且乌克兰紧张情势也持续升级，”Hana Daetoo Securities分析师Lee Jae-mahn说。

“在缺乏动能的情况下，市场将向下，而不是区间交投。”

1-3月季度企业获利黯淡拖累造船股，韩国现代重工 下跌2.1%，三星重工业 下跌3.5%。(完)
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