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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 11:31 BJT

香港热股：佐丹奴料上半年净利将按年明显下降，股价跌至逾三年低位

路透香港5月7日 - 香港便服连锁店--佐丹奴国际 周三早盘股价最多大挫16%至逾三年低点，公司稍早发出盈警，料截至6月底止半年的净利将较去年同期显着降低。

佐丹奴早盘一度挫跌16%至4.34港元的2011年3月以来低位，香港时间11:24跌幅略收窄至近14%。大盘恒生指数 跌0.95%。

公司周二晚间发出的声明称，料今年上半年净利将按年显着降低，主要由于大中华市场的消费者需求持续疲弱，当中包括香港及台湾。此外，近期人民币贬值及去年东南亚国家货币贬值，也对盈利能力造成影响。

佐丹奴表示，面对此等经济情况，公司已将商品减价，旨在加强库存控制并维持经营现金流量，但这导致首季度的毛利率受压。

该公司将于周四（明天）发布其首季度业务资料。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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