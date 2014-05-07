澳新汇市：央行总裁警语挫低新西兰元，澳元守住涨幅

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
“这是相当明确的讯号，即新西兰央行坚信新西兰元估值过高，应该往下走。这也透露出他们在慎重考虑于6月或7月暂时止住升息周期。”
市场反映出，新西兰央行在6月开会升息25基点至3.25%的机率达82%。
就在新西兰元攀抵2011年8月以来高位0.8779美元时，政府即发表上述评论。新西兰元贸易加权指数 则自81.01的高位，跌至80.48。
全球乳品价格下跌，加上就业数据显示薪资压力不大，均令新西兰元承压。
市场人士指称，新西兰元在伦敦及纽约盘可能遭遇更多卖压。
澳元兑美元 持坚于0.9345，周二已因停损买盘而上扬近1%。
澳洲央行在月度政策评估当中显然未提及澳元的强势，亦支撑澳元汇价。
而美元全面走贬，亦有助于澳元涨势。
澳元曾因零售销售数据逊于预期而下滑，但随即回升。(完)
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路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862