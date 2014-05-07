澳新汇市：央行总裁警语挫低新西兰元，澳元守住涨幅

“这是相当明确的讯号，即新西兰央行坚信新西兰元估值过高，应该往下走。这也透露出他们在慎重考虑于6月或7月暂时止住升息周期。”

市场反映出，新西兰央行在6月开会升息25基点至3.25%的机率达82%。

就在新西兰元攀抵2011年8月以来高位0.8779美元时，政府即发表上述评论。新西兰元贸易加权指数 则自81.01的高位，跌至80.48。

全球乳品价格下跌，加上就业数据显示薪资压力不大，均令新西兰元承压。

市场人士指称，新西兰元在伦敦及纽约盘可能遭遇更多卖压。

澳元兑美元 持坚于0.9345，周二已因停损买盘而上扬近1%。

澳洲央行在月度政策评估当中显然未提及澳元的强势，亦支撑澳元汇价。

而美元全面走贬，亦有助于澳元涨势。

澳元曾因零售销售数据逊于预期而下滑，但随即回升。(完)

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