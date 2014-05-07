中国汇市：人民币早盘走高后回落，市场预期混乱谨慎情绪升温

* 人民币即期早盘走高后涨势回落

* 多空因素交织，市场谨慎情绪升温

* 对贸易数据预测存在分歧

路透北京5月6日 - 人民币兑美元即期汇率 周三早盘延续本周升势。中间价随国际美元弱势高开，但即期高开后涨势不足百点即有所回落。

交易人士反映，近期人民币快速升值至前期盘整区域后谨慎情绪升温，加之市场对于明天公布的4月份贸易数据有不同预测，都使今天的升值出现波折。

一股份行交易员表示，今天人民币上涨点数不多就看到不少获利平盘的，让美元价格有所反弹。“最近市场价位变动非常快，大家留头寸都谨慎很多，几十个点就选择TP（获利平盘）了。”

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.2243元，上日收报6.2257元。今日人民币兑美元中间价 为6.1542元，上日中间价为6.1565元。

另一股份行交易员认为，当前市场多空因素交织，美元指数在跌，但明天的贸易数据又估计不太好，感觉今天的购汇要比前两天多。

不过，一家沿海外贸企业财务人士认为，从本周人民币快速上涨而未见明显阻力的市况来看，猜测贸易数据可能较好，才使监管层放开升值空间。

最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。

接受调查的18位分析师调查中值显示，4月出口和进口料分别同比回落1.7%和2.3%,较3月6.6%和11.3%的同比降幅改善；当月贸易顺差料自3月的77.1亿美元增加至139亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2190/25，上日尾盘为6.21。

北京时间11:51，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2267/86元，上一交易日尾盘报6.2203元。

中国央行在一季度货币政策执行报告中称，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定；密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。