中国汇市：人民币早盘走高后回落，市场预期混乱谨慎情绪升温

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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* 人民币即期早盘走高后涨势回落
* 多空因素交织，市场谨慎情绪升温
* 对贸易数据预测存在分歧
路透北京5月6日 - 人民币兑美元即期汇率 周三早盘延续本周升势。中间价随国际美元弱势高开，但即期高开后涨势不足百点即有所回落。
交易人士反映，近期人民币快速升值至前期盘整区域后谨慎情绪升温，加之市场对于明天公布的4月份贸易数据有不同预测，都使今天的升值出现波折。
一股份行交易员表示，今天人民币上涨点数不多就看到不少获利平盘的，让美元价格有所反弹。“最近市场价位变动非常快，大家留头寸都谨慎很多，几十个点就选择TP（获利平盘）了。”
北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.2243元，上日收报6.2257元。今日人民币兑美元中间价 为6.1542元，上日中间价为6.1565元。
另一股份行交易员认为，当前市场多空因素交织，美元指数在跌，但明天的贸易数据又估计不太好，感觉今天的购汇要比前两天多。
不过，一家沿海外贸企业财务人士认为，从本周人民币快速上涨而未见明显阻力的市况来看，猜测贸易数据可能较好，才使监管层放开升值空间。
最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。
接受调查的18位分析师调查中值显示，4月出口和进口料分别同比回落1.7%和2.3%,较3月6.6%和11.3%的同比降幅改善；当月贸易顺差料自3月的77.1亿美元增加至139亿美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2190/25，上日尾盘为6.21。
北京时间11:51，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2267/86元，上一交易日尾盘报6.2203元。
中国央行在一季度货币政策执行报告中称，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定；密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p