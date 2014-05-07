《热点透视》巴克莱惨淡财报证明迫切需要进行“瑞银式改造”

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透伦敦5月6日 - 最新数字已经向巴克莱 证明其需要来个“瑞银式改造”。5月6日公布的业绩显示，巴克莱和瑞银 第一季的固定收益交易业务都很惨淡。两者差异在于，瑞银在18个月前就开始设法应对的问题，巴克莱才刚刚开始摸清。

固定收益、汇率、大宗商品业务(FICC)疲软已是业界的共同之痛：摩根大通 第一季FICC业务较上年同期衰退21%。巴克莱和瑞银更惨，分别衰退41%及38%，而且不是只因为各自的特别因素，像是以非美元货币计算，及产品阵容不强。巴克莱和瑞银的FICC部门正在经历剧烈变化。

对瑞银而言，这并不意外。2012年10月，瑞银成为第一家放弃提供一站式顾问、固定收益、股权服务的主要投资银行。瑞银没有选择迎战剧烈波动的市场，以及监管当局对FICC业务繁重的资本要求，而是决定大砍固定收益部门，重整业务，重新擦亮财富管理招牌。瑞银的股价获得市场重新评价，现在已经回升30%。

为了因应防备未来诉讼风险的监管规定，瑞银目前认为，要达成股东权益报酬率(ROE)15%的目标可能比原定计划多花一年时间，尽管如此，在瑞银所建立的信誉协助下，股价并未受到这个利空消息影响。当然，瑞银承诺发放一笔特别股利，也支撑了股价。

在起跑点上落后的巴克莱想要复制瑞银经验并非易事，要进行类似瑞银的业务撤退更是困难。FICC是巴克莱投行部门比重最大、地位最崇高的业务。即使投行部门第一季税前获利同比下滑50%，仍然为集团整体获利贡献40%。此外，巴克莱并没有像瑞银财富管理那样一个突出的全球性业务，可以作为业务重心。