背景资料：阿里巴巴有望跻身IPO筹资额和承销费用纪录排行榜

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透5月7日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交在美国首次公开发行(IPO)的招股说明书，分析师和银行业者预计有望超过Facebook 160亿美元的IPO筹资额，成为史上规模最大的科技企业上市案。
分析师估计，本次IPO可能产生2.25亿美元承销费用，无法进入IPO费用前十大上市案。
以下是分别以筹资额和费用计的前十大IPO。
以筹资额计前十大IPO：
上市公司 日期 筹资额(10亿美元)
中国农业银行 2010年7月7日 22.12
中国工商银行 2006年10月20日 21.97
美国友邦保险(AIA) 2010年10月21日 20.49
Visa 2008年3月18日 19.7
通用汽车 2010年11月17日 18.14
NTT Mobile Communications Network 1998年10月12日 18.05
Enel SpA 1999年11月2日 16.59
Facebook 2012年5月17日 16.00
德国电讯(Deutsche Telekom) 1996年11月17日 12.49
中国银行 2006年5月23日 11.19
以承销费用计前十大IPO：
上市公司 日期 费用(百万美元)
Visa 550.2
NTT Mobile 492.8
中国工商银行 401.5
AIA 358.6
第一生命保险相互会社 2010年3月23日 343.9
中国农业银行 343.4
德国电讯 312.2
美国电话电报公司 2000年4月26日 309.6
KKR Private Equity Partners 2006年5月3日 270.1
Enel 263.3
来源：汤森路透。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862