背景资料：阿里巴巴有望跻身IPO筹资额和承销费用纪录排行榜

路透5月7日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交在美国首次公开发行(IPO)的招股说明书，分析师和银行业者预计有望超过Facebook 160亿美元的IPO筹资额，成为史上规模最大的科技企业上市案。