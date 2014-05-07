表格：德国3月工业订单较前月下滑2.8%，2月修正为增长0.9%

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透柏林5月7日 - 德国经济部周三公布，该国3月工业订单较前月下滑2.8%。
以下为详细数据(经季节调整):
工业订单 14年3月 14年2月
较上月(%) -2.8 +0.9
指数(2010年为基期) 107.2 110.3
路透访问的分析师平均预计3月工业订单为较前月上涨0.3%，预估区间为下降0.8%至增长1.5%。(完)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。