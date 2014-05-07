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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 14:13 BJT

表格：德国3月工业订单较前月下滑2.8%，2月修正为增长0.9%

路透柏林5月7日 - 德国经济部周三公布，该国3月工业订单较前月下滑2.8%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 14年3月 14年2月

较上月(%) -2.8 +0.9

指数(2010年为基期) 107.2 110.3

路透访问的分析师平均预计3月工业订单为较前月上涨0.3%，预估区间为下降0.8%至增长1.5%。(完)
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