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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 12:23 BJT

亚洲橡胶：泰国政府继续出售橡胶，无视胶农抗议威胁

路透曼谷5月7日 - 泰国农业部长Yukol Limlaemthong周三表示，泰国政府将继续按计划出售20万吨库存橡胶，以避免造成进一步损失，尽管胶农已经威胁将进行大规模抗议反对此举。

“橡胶库存储存了这么长时间，已经开始变质。我们储存得越久，损失就越大。把它们继续储存下去没有意义，”他向路透表示。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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