版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 12:34 BJT

巴西个股：淡水河谷铁矿石年产量有望在2018年后升至4.5亿吨--高管

路透新加坡5月7日 - 全球最大的铁矿石矿商淡水河谷 全球营销部主管Claudio Alves周三表示，2018年后该公司铁矿石年产量有望增至4.5亿吨。去年产量为3.06亿吨。

“钢铁需求增长距离触顶还有很长一段时间，”Alves在行业会议上表示。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐