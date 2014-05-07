版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 16:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月7日

路透伦敦5月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           216,950            -8,475
    锡             9,705              +170
    铅           193,600              -225
    锌           763,750            -2,500
    铝         5,331,600           -13,525
    镍           278,436            -1,080
    铝合金        54,340              -100
    NASAAC        62,780               -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据        库存分布              品种      库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅        MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡        MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA     MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐