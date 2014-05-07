表格：LME金属库存最新变化--5月7日

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 216,950 -8,475 锡 9,705 +170 铅 193,600 -225 锌 763,750 -2,500 铝 5,331,600 -13,525 镍 278,436 -1,080 铝合金 54,340 -100 NASAAC 62,780 -80 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 田建华)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。