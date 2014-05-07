表格：LME金属库存最新变化--5月7日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降

波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。