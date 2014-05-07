中国房地产：风险不可忽视但危机不宜放大，救市当三思慎行--新华

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透北京5月7日 - 针对中国楼市行情5月来的急转直下，以及部分地区出台放松调控新政，新华社周三表示，当下楼市确已呈分化态势，各地冷热不均，风险固不可忽视，危机亦不宜放大。从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。
“新华视点”文章援引业内专家称，从销售数据及市场预期来看，国内楼市成交回调之势已经确立。但楼市降温并不等于房价一定会出现总体下跌，或者跌幅比较大的现象，它是一个区域分化、项目分化的趋势。
上海易居房地产研究院副院长杨红旭认为，中国的宏观经济、货币政策、商品住房市场的供求情况，都决定了目前楼市是一个短周期调整，从商品住宅市场的存货量和消化速度来看，预计一年半时间基本上可以接近底部。
“新华视点”记者调查发现，业内主流观点坚持认为内地楼市仍然处于可控、可为的态势。例如，上海市住房保障与房屋管理局局长刘海生日前表示，房价受供求关系、土地价格、货币政策、市场预期等诸多因素影响，目前并没有“入冬”的迹象。
对于目前铜陵、南宁、无锡、天津滨海新区等地或放松调控，或采取部分刺激举措的行为，新华援引专家称，政府放松对市场的管制，本身无可厚非，从楼市调控的长效机制来看，也是让市场在资源配置中发挥决定性作用，但是，如果纯粹为了“救市”而出台刺激政策，则大可不必，也有悖于楼市调控的初衷。
业内人士指出，作为市场主体，开发商无论涨价，还是降价，都属于自主的商业经营行为，这正是让市场对资源配置起决定性作用的体现。从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。
尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p