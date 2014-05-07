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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 12:56 BJT

日本债市：基本持平，30年期日债微升

路透东京5月7日 - 日本政府公债价格周三基本持平，对日股下跌反应平淡，投资者在目前价格水平下仍然不愿追高。

投资者不愿意买入，而且令他们失望的是，上周强劲的美国就业报告并没像他们期待已久那样推高收益率(殖利率)。投资者一直不太愿意在收益率低于0.6%时买入10年期日债。

10年期和30年期日债利差守在逾一年高点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.185%

10年期公债 0.605% +0.0 0.605%

20年期公债 1.465% -0.5 1.470%

30年期公债 1.700% -0.5 1.705%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.15 +0.06 145.09

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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