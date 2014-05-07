香港房地产：一线街舖租金料受压，因零售销售将加速下跌--惠誉

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透香港5月7日 - 评级机构惠誉周三表示，预期香港的零售销售下跌情况将于第二季加速，而以中国内地旅客为主要销售对象的零售商或会因此推迟或暂停扩充，一线街舖租金可能有较大的下调压力。
惠誉表示，上周公布的3月香港零售销售货值按年下跌1.3%，加上刚过去的＂五一＂黄金周访港的内地旅客意外减少，对香港的零售物业，特别是一线街舖的租金压力渐增。
报告称，自2003年内地居民港澳自由行计划开始执行以来，今年的五一黄金周首次出现内地访客旅客下跌，按年跌幅为1.6%。而3月份零售销售下跌，主要也是由内地旅客较常购买的如电子产品及奢侈品减少所致。
惠誉指出，香港零售业正面对内地经济放缓、中央提倡节约、来自中小城市的旅客比例增加，以及本地楼市沉寂等问题，都对业界带来挑战。惠誉预期本地零售销售于第二季将会加速下滑，因为上年同期的增长主要受到金价下跌，令消费者提前购买黄金所带动。
香港上一次零售销售表现滑坡是于2009年，当时主要由于本地消费下跌所导致；而这一次则主要因为内地旅客消费减少。该行表示，假如零售销售疲软情况持续一段时间，本地消费也将会受到打击，因届时香港失业率可能回升。
惠誉并预期，该些以内地旅客为主要对象的零售商将会推迟或暂停扩充，一线街舖的零售商受到销售下跌以及租金高昂的双重打击，一线街舖的租金将受压。至于购物商场的租客组合较为平衡，能缓和内地旅客消费减弱的负面影响。因此，惠誉预期今年商场租金持平或轻微上升。
报告称，虽然以收租为主的本地地产投资公司今年的租金收入增长无可避免将放慢，但信贷能力仍然强劲，因它们的负债低，且过去数年的利息覆盖率均保持较高水平。此外，多元化的租户组合有助减低内地旅客消费力减弱的影响。例如九龙仓 旗下尖沙咀海港城购物商场3月的销售额就逆市上升，按年增4.2%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p