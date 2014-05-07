香港房地产：一线街舖租金料受压，因零售销售将加速下跌--惠誉

路透香港5月7日 - 评级机构惠誉周三表示，预期香港的零售销售下跌情况将于第二季加速，而以中国内地旅客为主要销售对象的零售商或会因此推迟或暂停扩充，一线街舖租金可能有较大的下调压力。

惠誉表示，上周公布的3月香港零售销售货值按年下跌1.3%，加上刚过去的＂五一＂黄金周访港的内地旅客意外减少，对香港的零售物业，特别是一线街舖的租金压力渐增。

报告称，自2003年内地居民港澳自由行计划开始执行以来，今年的五一黄金周首次出现内地访客旅客下跌，按年跌幅为1.6%。而3月份零售销售下跌，主要也是由内地旅客较常购买的如电子产品及奢侈品减少所致。

惠誉指出，香港零售业正面对内地经济放缓、中央提倡节约、来自中小城市的旅客比例增加，以及本地楼市沉寂等问题，都对业界带来挑战。惠誉预期本地零售销售于第二季将会加速下滑，因为上年同期的增长主要受到金价下跌，令消费者提前购买黄金所带动。

香港上一次零售销售表现滑坡是于2009年，当时主要由于本地消费下跌所导致；而这一次则主要因为内地旅客消费减少。该行表示，假如零售销售疲软情况持续一段时间，本地消费也将会受到打击，因届时香港失业率可能回升。

惠誉并预期，该些以内地旅客为主要对象的零售商将会推迟或暂停扩充，一线街舖的零售商受到销售下跌以及租金高昂的双重打击，一线街舖的租金将受压。至于购物商场的租客组合较为平衡，能缓和内地旅客消费减弱的负面影响。因此，惠誉预期今年商场租金持平或轻微上升。