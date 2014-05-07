企业并购：台湾顶新和鸿海集团均递件有意合并亚太电信--消息

路透台北5月7日 - 据一位熟知此事的消息人士周三表示，台湾顶新集团和鸿海 集团均已递件，有意合并亚太电信 ；亚太电信并预估将在月底前从中选出合并的对象。

据本地媒体先前报导，亚太电信目前资本额330亿台币，最大股东为交通部所属台铁公司持股约12%，其他主要股东还包括华荣电线电缆3.5%、兆丰金3.17%，台湾中小企银、东元电机等各持股不到1%，泛官股约占亚太电信22%股权，散户比重约计46%上下，其它股东则为东森国际、关系企业远富、鑫桥投资及友好企业。(完) (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)