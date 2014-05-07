企业并购：台湾顶新和鸿海集团均递件有意合并亚太电信--消息

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透台北5月7日 - 据一位熟知此事的消息人士周三表示，台湾顶新集团和鸿海 集团均已递件，有意合并亚太电信 ；亚太电信并预估将在月底前从中选出合并的对象。
顶新集团为台湾起家的食品制销中心企业集团，目前为中国大型方便面厂商。
鸿海今日收跌0.22%报88.8台币；亚太电信则收升4.04%报16.75台币。
台湾工商时报周一报导，全球代工大厂鸿海传出将以百亿台币规模，收购亚太电信约22%泛官股股权，进而取得亚太电信经营权。
据本地媒体先前报导，亚太电信目前资本额330亿台币，最大股东为交通部所属台铁公司持股约12%，其他主要股东还包括华荣电线电缆3.5%、兆丰金3.17%，台湾中小企银、东元电机等各持股不到1%，泛官股约占亚太电信22%股权，散户比重约计46%上下，其它股东则为东森国际、关系企业远富、鑫桥投资及友好企业。(完) (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。