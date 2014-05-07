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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 13:45 BJT

企业并购：台湾顶新和鸿海集团均递件有意合并亚太电信--消息

路透台北5月7日 - 据一位熟知此事的消息人士周三表示，台湾顶新集团和鸿海 集团均已递件，有意合并亚太电信 ；亚太电信并预估将在月底前从中选出合并的对象。

顶新集团为台湾起家的食品制销中心企业集团，目前为中国大型方便面厂商。

鸿海今日收跌0.22%报88.8台币；亚太电信则收升4.04%报16.75台币。

台湾工商时报周一报导，全球代工大厂鸿海传出将以百亿台币规模，收购亚太电信约22%泛官股股权，进而取得亚太电信经营权。

据本地媒体先前报导，亚太电信目前资本额330亿台币，最大股东为交通部所属台铁公司持股约12%，其他主要股东还包括华荣电线电缆3.5%、兆丰金3.17%，台湾中小企银、东元电机等各持股不到1%，泛官股约占亚太电信22%股权，散户比重约计46%上下，其它股东则为东森国际、关系企业远富、鑫桥投资及友好企业。(完) (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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