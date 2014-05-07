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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 13:51 BJT

欧股业绩：西门子第二季利润增速逊于预期，受累于输电业务费用

路透柏林5月7日 - 德国工程巨头西门子(Siemens) 周三发布财报称，营业利润增长16%，逊于预期，受累于输电业务支出的巨额费用。

西门子称，3月31日止当季行业总利润或营业利润为15.7亿欧元(21.8亿美元)，营收174.5亿欧元。该公司周二稍晚发布了人们期待已久的企业重组细节。

根据路透调查，分析师此前预估利润为17亿欧元，营收181亿欧元。

“第二季数据显示，我们在改进业绩方面还有很多要做，”执行长Joe Kaeser表示。他准备对西门子进行重大改革，包括剥离助听器业务和精简部门结构。

“不过我们仍在实现财年目标的道路上，”他称。

该公司能源业务利润大降54%至2.55亿欧元，主要受累于与加拿大两个高压直流输电项目相关的3.1亿欧元项目费用。

Kaeser去年夏天接任Peter Loescher掌管西门子。在西门子发布季报和开展战略改革之际，该公司也在考虑对法国竞争对手阿尔斯通 的能源业务提出正式报价。阿尔斯通已经收到了美国巨头通用电气(GE) 的报价。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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