版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 13:46 BJT

《全球汇市》美元指数徘徊在六个月低位附近，关注叶伦国会证词

相比之下，新西兰元周三大跌。此前新西兰央行总裁惠勒表示，如果在基本面恶化的情况下，新西兰元仍然保持高位，“那个时候将更适合央行干预汇市，沽出新西兰元。”

利率互换目前的定价暗示，新西兰央行在6月的下次会议上升息25个基点至3.25%的几率为82%。

在惠勒讲话后，新西兰元下跌逾0.005美元，从早盘的盘中高点0.8744美元最低跌至0.8685美元。

新西兰元最新报0.8690美元，盘中跌0.6%，但仍接近周二美元全线疲软时创下的两年半高点0.8779美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3922 1.3927 -0.04 +1.29 1.3745

美元/日圆 101.57 101.67 -0.10 -3.54 105.30

欧元/日圆 141.41 141.58 -0.12 -2.29 144.73

美元/瑞郎 0.8740 0.8742 -0.02 -2.11 0.8928

英镑/美元 1.6976 1.6976 +0.00 +2.54 1.6556

美元/加元 1.0883 1.0891 -0.07 +2.48 1.0620

澳元/美元 0.9339 0.9347 -0.09 +4.78 0.8913

新西兰元/美元 0.8685 0.8737 -0.60 +5.84 0.8206

澳元/日圆 94.850 95.010 -0.17 +1.07 93.850

新西兰元/日圆 88.210 88.850 -0.72 +2.08 86.410

英镑/日圆 172.43 172.56 -0.08 -1.09 174.33

澳元/新西兰元 1.0746 1.0687 +0.55 -0.94 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/张若琪/杜明霞/石冠兰/朱晓军/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐