欧股业绩：阿尔斯通取消年度派息，财报中并未提及并购案最新进展

路透巴黎5月7日 - 法国阿尔斯通 周三取消派发股息，并称现金短绌，而且全年订单已减少10%。阿尔斯通正面临对手对其电力业务发起收购。

阿尔斯通公布，截至3月31日止的财年，销售额持平于203亿欧元(282.2亿美元)，营业收入减少3%至14.2亿美元。

路透调查分析师平均预估的销售额为200亿欧元，营业收入预估为12亿欧元。

自由现金流虽在下半年转正，但集团全年自由现金流为负1.71亿欧元。