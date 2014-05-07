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中国财经报道 | 2014年 5月 7日 星期三 13:55 BJT

欧股业绩：阿尔斯通取消年度派息，财报中并未提及并购案最新进展

路透巴黎5月7日 - 法国阿尔斯通 周三取消派发股息，并称现金短绌，而且全年订单已减少10%。阿尔斯通正面临对手对其电力业务发起收购。

阿尔斯通公布，截至3月31日止的财年，销售额持平于203亿欧元(282.2亿美元)，营业收入减少3%至14.2亿美元。

路透调查分析师平均预估的销售额为200亿欧元，营业收入预估为12亿欧元。

自由现金流虽在下半年转正，但集团全年自由现金流为负1.71亿欧元。

阿尔斯通财报中并未提供任何关于通用电气 及西门子 竞购其电力及电网业务的最新发展。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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