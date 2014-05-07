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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 14:19 BJT

美国个股：惠普将在未来两年投资逾10亿美元开发云计算产品和服务

路透5月7日 - 惠普 表示，计划在未来两年投资逾10亿美元开发并提供云计算产品和服务。

惠普称，未来18个月将在20个数据中心提供OpenStack公共云计算服务。

OpenStack是惠普参与共同创立的云计算项目，为公共和私人云服务提供免费开放源的云计算平台。

惠普执行副总裁兼首席技术官Martin Fink在声明中称：“目前客户挑战延伸至云计算以外，其中包括在涉及多种技术方式的混合环境下如何管理、控制和调整应用。”

云服务日益受到资金困难的科技初创企业和较大型企业的欢迎，这些企业依赖亚马逊和谷歌等拥有和运行的电脑，而不必自己购买这些设备。

随着其它企业加入竞争，亚马逊 和谷歌 近期下调了多数云计算服务价格。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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