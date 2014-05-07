美国个股：惠普将在未来两年投资逾10亿美元开发云计算产品和服务

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透5月7日 - 惠普 表示，计划在未来两年投资逾10亿美元开发并提供云计算产品和服务。
惠普称，未来18个月将在20个数据中心提供OpenStack公共云计算服务。
OpenStack是惠普参与共同创立的云计算项目，为公共和私人云服务提供免费开放源的云计算平台。
惠普执行副总裁兼首席技术官Martin Fink在声明中称：“目前客户挑战延伸至云计算以外，其中包括在涉及多种技术方式的混合环境下如何管理、控制和调整应用。”
云服务日益受到资金困难的科技初创企业和较大型企业的欢迎，这些企业依赖亚马逊和谷歌等拥有和运行的电脑，而不必自己购买这些设备。
随着其它企业加入竞争，亚马逊 和谷歌 近期下调了多数云计算服务价格。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。