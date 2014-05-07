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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 15:11 BJT

修正-台湾股市：收跌但幅度小于亚股，分析师料指数横盘整理机会大

(修正首段内日期，应为“周三”)

路透台北5月7日 - 台湾股市 周三小幅收跌，受上日美股不佳拖累，台股随亚股下行，但跌幅受限。分析师认为，预期政府心态偏多，台股在此间水位有所支撑，短期内指数料在区间盘整。

台湾加权股价指数收跌0.22%或19.17点，报8,893.22点。成交值 为992.23亿台币，上交易日修正后为1,013.98亿。

元大投顾经理周道中说，〞本来昨天强一点，今天又被打回去，...短期内台股应该是横向盘整，上不去、也下不来。〞

分析师认为，由于年底选举因素所致，政府心态偏多，预期指数在将在月线8,900点至五日线8,866点之间盘整。

周道中则认为，先前偏强的LED股、太阳能股稍有转弱迹象，不妨注意其未来的走势是否为多头格局投入变数。

美股道琼 上日下跌0.78%；本地时间1345，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.72%，其中韩国股市 跌0.82%，香港恒生指数 跌1.18%。(完)
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