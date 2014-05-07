国际油市：布兰特原油期货守在107美元之上，受美国原油库存下降提振

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
0530 GMT，布兰特原油 上升0.14美元，报每桶107.20美元，上日下跌0.66美元。美国原油 涨0.53美元至100.03美元，上日结算价升0.02美元。
“库存下降可支撑近来疲弱的油市，也给多方带来乐见的缓解。”CMC Markets首席策略师Michael McCarthy说。“我想多数交易商将静待今晚的官方数据，但很明显，目前产量远跑在需求前头。”
乌克兰的紧张形势加深，且该国有陷入内战之虞，也帮助支撑油市，交易商权衡俄罗斯供应受阻的风险。
“未来24-48小时内布兰特原油倾向上涨，在106.50美元有非常强劲的支撑。”McCarthy说。
“若乌克兰东部边境有重大部队调动，或有其他国加入冲突的迹象，都可能引发油价升至109.50-110美元，不过我认为一天之内不可能跳升这么大幅度。”他说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/张若琪 审校 杜明霞/高琦)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。