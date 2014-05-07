版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:08 BJT

企业并购：宝钢称收购Aquila是战略行动，对竞购成功充满信心

路透新加坡5月7日 - 中国钢企巨头宝钢集团有限公司 一位高管周三表示，该集团对于收购澳洲矿企Aquila Resources 充满信心。

宝钢助理总裁张殿波在一个行业会议上表示，宝钢投资上游产业实际上是该集团的战略行动，所以才会投资Aquila。

他还称，该集团对收购Aquila充满信心。

宝钢旗下的宝钢资源(Baosteel Resources Australia)和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 联手，出价11.4亿澳元(10亿美元)求购Aquila，这可能打破力拓与必和必拓掌控澳洲铁矿石出口的局面。

张殿波还表示，中国的钢铁行业目前正面临严峻挑战。

他称，中国钢铁行业正面临巨大压力，很多贸易企业和炼钢厂都在寻找境外融资来支撑下去。他认为将有更多违约发生，不过那并非主流现象。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐