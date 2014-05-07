新闻稿：穆迪将金地的评级展望调整为负面

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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(以下中文新闻稿由穆迪提供)
香港，2014年5月5日 --穆迪投资者服务公司已将金地集团 Ba1公司家族评级的展望从稳定调整为负面。
与此同时，穆迪维持金地Ba1的公司家族评级。穆迪也维持辉煌商务有限公司Ba3的公司家族评级。辉煌是金地的全资子公司，其展望维持稳定。
此外，对于下列公司发行幷由辉煌担保的债券，穆迪维持其Ba3的高级无抵押债务评级：
金地 (亚洲) 控股有限公司
金地 (亚洲) 投资有限公司
金地国际控股有限公司
金地国际投资有限公司
上述评级展望均为稳定。
评级理据
穆迪副总裁/高级分析师曾启贤称：“负面展望反映了2013年金地的账面收入低于预期，利润率大幅下降，因而削弱了利息覆盖率。”
2013年金地的EBITDA/利息覆盖率为2.5倍，显着低于3.5-4.0倍的预期水平，相对于其Ba1评级而言较弱。
作为金地的主分析师，曾启贤表示：“负面展望也反映了未来12-18个月具有挑战性的市场环境，即销售放缓及信贷紧张。这增加了金地将信用指标恢复到符合Ba1评级水平的难度。”
金地2013年业绩疲弱的部分原因是在2011年和2012年中国房地产市场处于压力之下，当时其签约的预售售价较低。
此外，在整合了金地商置集团有限公司 (未评级) 后，金地2013年的销售及管理费用上升，从而对其EBITDA利润率造成压力。金地商置是金地于2012年9月收购的香港上市公司。
随着金地逐步确认2013年售价较高的合约销售额，穆迪预计其毛利润率将从2013年的21%温和升至2014年的25%左右。
若金地能更好地控制土地成本、运营成本及债务，其EBITDA/利息覆盖率可能会升至3倍以上。
但是，若未来6-12个月不可能出现上述情况，则金地的评级可能会被下调。
金地Ba1的评级继续反映了该公司在中国房地产市场有稳固的品牌和历史，支持了该公司2013年实现人民币450亿元的合约销售额，同比增长32%。
该评级也反映了金地有良好的流动性和融资渠道。金地是能够在公司层面募集无抵押贷款的少数国内房地产开发商之一，从而可以灵活根据业务计划将剩余的流动资金投入到项目之中。
金地有力的流动性管理使其在行业下行周期具备管理业务的财务灵活性。
截至2014年3月，金地的现金结余为人民币183亿元。此外穆迪估计金地的年运营现金流约为人民币100-150亿元，因而该公司有充裕的资金支付未来12个月的人民币129亿元到期债务和人民币90亿元左右的土地款项。
若发生以下情况，金地Ba1的评级可能会承受下调压力： (1) 该公司未能执行其业务计划，导致合约销售额及/或运营现金流低于预期； (2) 显着加快项目开发及/或采用激进的土地收购计划，造成流动性削弱，现金持有量大幅低于短期债务水平，或 (3) 利润率依然处于压力之下，未来6-12个月EBITDA/利息覆盖率无法回升至3.5倍以上。
另一方面，由于金地的评级展望为负面，其评级不大可能上调。
但是，若发生以下情况，则金地的评级展望可能会恢复稳定： (1) 该公司成功执行其业务计划，实现较高及稳定的销售额； (2) 未来6-12个月改善利润率，EBITDA/利息覆盖率升至3.5倍以上。
辉煌Ba3的评级仍反映了较弱的个体信用状况及两个子级的提升。评级提升的依据是穆迪预计辉煌在陷入困境时金地会提供财务及运营支持。 辉煌的个体信用质量受到其业务规模较小及穆迪预计其销售业绩波动等因素的制约。
辉煌的个体信用质量也反映了该公司的预测信用指标较弱，未来1-2年债务/总资本比率约为60%，EBITDA/利息覆盖率为1.0-1.5倍左右。
虽然金地的评级展望为负面，但穆迪认为该公司有足够的财力支持辉煌，从而支持后者两个子级的评级提升。
辉煌稳定的评级展望反映了穆迪预计金地将向其提供财务及运营支持。
若发生以下情况，则辉煌的评级可能会承受下调的压力： (1) 该公司未能执行其业务计划，导致销售额及运营现金流低于预期；及/或 (2) 显着加快项目开发，幷采用激进的土地收购计划，造成负债杠杆率上升，总债务/总资产比率持续高于65%，EBITDA/利息比率持续低于1.0-1.5倍。 此外，如有任何迹象表明金地的支持力度下降，或其信用状况显着恶化，这对辉煌的评级可能会有负面影响。
另一方面，如果发生以下情况，辉煌的评级可能有上调机会： (1) 该公司成功执行其业务计划； (2) 改善规模及多样性，以降低销售及盈利波动性； (3) 改善其信用质量。
穆迪上调辉煌的评级时将考虑的信用指标包括：财务状况得以改善，总债务/总资产比率持续低于50%，EBITDA/利息比率持续高于3倍。
金地与辉煌的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《住宅建筑行业全球评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com信用政策页。
金地集团在中国成立，是国内住宅房地产行业领先的开发商之一。该公司于1993年在深圳开始进行房地产开发业务，幷逐渐将其业务扩展到中国7大地区。截至2013年12月底，该公司的土地储备总建筑面积约为2,500万平方米。
辉煌商务有限公司于1995年在香港成立，是金地的全资子公司。辉煌最初是香港一家销售办事处，向海外客户销售金地的房地产项目。该公司最后成为金地的离岸控股公司，负责金地部分国内房地产项目。此外该公司也是金地在海外市场的融资平台。(完)
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