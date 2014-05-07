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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 14:19 BJT

日本股市：日经指数创下3月中以来的最大单日跌幅，日圆走强打击出口股

路透东京5月7日 - 日本股市日经指数周三下挫2.9%至三周低点，创下自3月中以来的最大单日跌幅，因日圆走强拖低了出口股，并且乌克兰危机引发的忧虑打压了投资者的风险偏好。

日经指数 收低424.06点，报14,033.45点，为4月15日以来的最低收盘水准。

东证股价指数 下跌2.6%，收报1,152.01点。共有21亿股换手，成交量为4月11日以来最大。

JPX-日经400指数 下跌2.5%至10,478.07点。（完）
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