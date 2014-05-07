日本股市：日经指数创下3月中以来的最大单日跌幅，日圆走强打击出口股

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京5月7日 - 日本股市日经指数周三下挫2.9%至三周低点，创下自3月中以来的最大单日跌幅，因日圆走强拖低了出口股，并且乌克兰危机引发的忧虑打压了投资者的风险偏好。
日经指数 收低424.06点，报14,033.45点，为4月15日以来的最低收盘水准。
东证股价指数 下跌2.6%，收报1,152.01点。共有21亿股换手，成交量为4月11日以来最大。
JPX-日经400指数 下跌2.5%至10,478.07点。（完）
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。