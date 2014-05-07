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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:17 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本假期过后日股收低

0600GMT

* 新西兰元/美元跌0.61%，美元/日圆跌0.12%，欧元/日圆下滑0.16%，澳元/美元持平

* 日股日经指数收低2.93%，测试4月升势的76.4%回档位；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%；美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5824%

* 新西兰央行总裁警告央行可能出手拉低新西兰元，升息步伐可能放缓

* 澳洲3月零售销售失去动能，因消费者信心受到冲击

* 中国4月服务业汇丰采购经理人指数(PMI)显示景气扩张趋缓 。(完)

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