中国股市：沪综指收低结束连四日反弹，人气低迷大盘重返跌势

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京5月7日 - 中国股市沪综指周三收低，结束此前连续四日反弹。受IPO发行程序有望最快于下周展开消息影响，今日个股普跌，量能则持续低迷。分析师表示，短期成交量萎缩说明市场人气依然低迷，料后市将维持区间震荡走势。
沪综指收报2,010.083点，跌17.955点或0.89%；上证A股今日成交额575亿元人民币，上日成交金额为575亿元。 “现在处于一个消耗期，毕竟短期还有一些所谓的微刺激，可能对之前悲观的预期会形成一定的修正，但其后趋势还是下行的。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他并表示，当前二级市场依然较为疲弱，因IPO重启可能分流部分资金进入一级市场。
深市创业板指数P 收跌2.038%，走势明显弱于大盘，长荣股份 跌停报收。
两位消息人士周二表示，继上周三证监会发审会正式启动之后，近日监管层要求已过会企业申报发行方案。业内人士据此分析，A股IPO发行程序有望最快于下周展开。
沪深300指数 收报2,137.316点，跌0.93%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,135.6点，跌0.53%，成交549,366手。（完）
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。