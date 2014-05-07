中国股市：沪综指收低结束连四日反弹，人气低迷大盘重返跌势

沪综指收报2,010.083点，跌17.955点或0.89%；上证A股今日成交额575亿元人民币，上日成交金额为575亿元。 “现在处于一个消耗期，毕竟短期还有一些所谓的微刺激，可能对之前悲观的预期会形成一定的修正，但其后趋势还是下行的。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。