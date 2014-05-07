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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 15:08 BJT

中国股市：沪综指收低结束连四日反弹，人气低迷大盘重返跌势

路透北京5月7日 - 中国股市沪综指周三收低，结束此前连续四日反弹。受IPO发行程序有望最快于下周展开消息影响，今日个股普跌，量能则持续低迷。分析师表示，短期成交量萎缩说明市场人气依然低迷，料后市将维持区间震荡走势。　

沪综指收报2,010.083点，跌17.955点或0.89%；上证A股今日成交额575亿元人民币，上日成交金额为575亿元。 “现在处于一个消耗期，毕竟短期还有一些所谓的微刺激，可能对之前悲观的预期会形成一定的修正，但其后趋势还是下行的。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他并表示，当前二级市场依然较为疲弱，因IPO重启可能分流部分资金进入一级市场。

深市创业板指数P 收跌2.038%，走势明显弱于大盘，长荣股份 跌停报收。

两位消息人士周二表示，继上周三证监会发审会正式启动之后，近日监管层要求已过会企业申报发行方案。业内人士据此分析，A股IPO发行程序有望最快于下周展开。

沪深300指数 收报2,137.316点，跌0.93%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,135.6点，跌0.53%，成交549,366手。（完）
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