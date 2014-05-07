版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:28 BJT

日本个股：丰田汽车4月在华销售85,800辆车，较上年同期增长12.4%

路透北京5月7日 - 日本丰田汽车 周三表示，该公司和中国两合资伙伴4月在中国销售约85,800辆车，较上年同期增加12.4%。

3月销量同比增加19%，2月则增长43.1%。

今年头四个月销量为313,800辆车，较上年同期增加20.2%。

丰田汽车今年目标在中国销售逾110万辆车。若达标，该公司将完成最初在2010年就设定、在华年销售100万辆的目标。

丰田去年在中国销售917,500辆车。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐