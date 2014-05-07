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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:28 BJT

日本个股：日产汽车4月在中国汽车销量较上年同期增长近15%

路透上海5月7日 - 日本日产汽车 周三表示，该公司及其中国合资公司4月在中国市场售出约118,500辆汽车，较上年同期增长14.7%。

2月和3月日产汽车在中国的销量曾分别同比增长55.6%和26%。

今年前四个月，日产汽车销量在约40.16万辆，较上年同期增长19.1%。

日产汽车计划今年在中国销售140万辆汽车，较去年增10.6%。该公司在中国与东风汽车有限公司 建有一家合资车企。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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