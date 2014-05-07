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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:43 BJT

《焦点》西门子第二季利润增速逊于预期，力推战略改革计划

3月31日止当季，西门子营业利润为15.7亿欧元，营收174.5亿欧元，均低于市场预期。

根据路透调查，分析师此前预估利润为17亿欧元，营收181亿欧元。

西门子能源业务利润大降54%至2.55亿欧元，主要受累于与加拿大两个高压直流输电项目相关的3.1亿欧元项目费用。

“第二季数据显示，我们在改进业绩方面还有很多要做，”执行长Joe Kaeser表示。“不过我们仍在实现财年目标的道路上。”并确认在当前财年将每股盈余至少提高15%的目标。

今年稍早，西门子股价为六年来首度升穿100欧元。但据路透数据显示，根据未来12个月的企业价值倍数(EV/EBITDA)计算，该公司股价仍较欧洲主要同行折让7.3%。

在Kaeser周三向记者和分析师进行陈述之前发布的声明中，西门子并未提及阿尔斯通。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/王翔琼；审校 田建华/王洋/艾茂林)
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