全球能源：一旦中东石油供应中断，亚洲面临的风险将最高--报告

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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* 亚洲石油库存偏低，对于油品进口的依赖加剧了风险
* 油价大涨会对南亚进口国造成最大打击
路透新加坡5月7日 - 英国智库查塔姆社(Chatham House)周三表示，亚洲日益依赖中东石油，加大了潜在风险，一旦霍尔木兹海峡突然关闭，会比其他地区更容易受到冲击。
查塔姆社能源安全专家John Mitchell在题为“亚洲石油供应：风险与务实的补救措施”的报告中指出，一旦中东供应断送，亚洲面临的风险要大于欧洲和美国，因亚洲购买了中东75%的石油出口。
他指出，多数亚洲国家并未建立足够储备，以防供应中断，亚洲国家强烈依赖油品进口，也提高了风险。
Mitchell称，一旦中东供应链出现重大中断，进口油品的国家，尤其是澳洲和泰国将面临5-10%的消费短缺。
但他指出，如果中东产油国选择保护自己利益，优先供应给在亚洲和美国的合资炼厂，那么就可能减轻供应中断的影响，不过是由欧洲国家遭到牺牲。
Mitchell称，石油库存水平低，尤其是印度尤甚，这令人担心，他并指出在国际能源署、中国和印度之间，需要对释出紧急石油库存建立更密切协调合作。
该报告研究显示，石油进口成本激增，对巴基斯坦、斯里兰卡和印度等南亚国家造成的负担将会较大，这些国家2012年来自非石油出口的收入中，有超过30%用于支付石油进口。
Mitchell称，“理论上，中国通过每年动用3%左右外储，可以应对进口油价增长50%达30年时间。”
他称，“巴基斯坦外储会在一年内耗尽，印度、澳洲和斯里兰卡外储则能支撑五年。”(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p