全球能源：一旦中东石油供应中断，亚洲面临的风险将最高--报告

* 亚洲石油库存偏低，对于油品进口的依赖加剧了风险

* 油价大涨会对南亚进口国造成最大打击

路透新加坡5月7日 - 英国智库查塔姆社(Chatham House)周三表示，亚洲日益依赖中东石油，加大了潜在风险，一旦霍尔木兹海峡突然关闭，会比其他地区更容易受到冲击。

查塔姆社能源安全专家John Mitchell在题为“亚洲石油供应：风险与务实的补救措施”的报告中指出，一旦中东供应断送，亚洲面临的风险要大于欧洲和美国，因亚洲购买了中东75%的石油出口。

他指出，多数亚洲国家并未建立足够储备，以防供应中断，亚洲国家强烈依赖油品进口，也提高了风险。

Mitchell称，一旦中东供应链出现重大中断，进口油品的国家，尤其是澳洲和泰国将面临5-10%的消费短缺。

但他指出，如果中东产油国选择保护自己利益，优先供应给在亚洲和美国的合资炼厂，那么就可能减轻供应中断的影响，不过是由欧洲国家遭到牺牲。

Mitchell称，石油库存水平低，尤其是印度尤甚，这令人担心，他并指出在国际能源署、中国和印度之间，需要对释出紧急石油库存建立更密切协调合作。

该报告研究显示，石油进口成本激增，对巴基斯坦、斯里兰卡和印度等南亚国家造成的负担将会较大，这些国家2012年来自非石油出口的收入中，有超过30%用于支付石油进口。

Mitchell称，“理论上，中国通过每年动用3%左右外储，可以应对进口油价增长50%达30年时间。”