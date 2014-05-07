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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:56 BJT

离岸人民币：中租规划年底前发行宝岛债，称短期资金需求并不急迫

路透台北5月7日 - 具台资背景的中租控股 周三对路透表示，该公司规划于今年年底前发行一档宝岛债(人民币计价债券)，年期初步规划为三年，筹措资金将作为大陆业务使用；但因公司大陆业务资金目前尚属充足，因此不急于短期内发行。

此前本地媒体报导中租将发行宝岛债，引起市场询问热度，但该公司指出，此案尚在内部规划阶段，尚未经董事会通过，时间点也未定，初步规划在今年年底前发行。

“短期来说不急(发债)，但有机会发还是会发，...就看条件如何。〞该公司熟悉相关事务的主管说。

中租指出，该公司规划于台湾发行宝岛债，主要是希望多元化资金筹募管道，且相较该公司在大陆贷款平均利率在8%左右，台湾资金成本若能落在5%附近或更低，将具筹资吸引力。

由于中租在大陆的租赁合约多为三年期，为配合资金配置，此档宝岛债也倾向发行三年期。

此外，该公司也指出，此前在香港发行的点心债将在明年上半年到期，届时也将有资金需求，将考虑于明年再发行一档点心债或宝岛债。

中租控股在2012年4月初以旗下中租金融名义发行7.5亿人民币的点心债，当时三年期的发行利率为5%。

台湾宝岛债市场在今年1月以后即进入发行空窗期，市场引颈期待下个发行者。但此前在市场询价的彰化银行 亦决议短期内暂不发行。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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