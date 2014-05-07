离岸人民币：中租规划年底前发行宝岛债，称短期资金需求并不急迫

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透台北5月7日 - 具台资背景的中租控股 周三对路透表示，该公司规划于今年年底前发行一档宝岛债(人民币计价债券)，年期初步规划为三年，筹措资金将作为大陆业务使用；但因公司大陆业务资金目前尚属充足，因此不急于短期内发行。
此前本地媒体报导中租将发行宝岛债，引起市场询问热度，但该公司指出，此案尚在内部规划阶段，尚未经董事会通过，时间点也未定，初步规划在今年年底前发行。
“短期来说不急(发债)，但有机会发还是会发，...就看条件如何。〞该公司熟悉相关事务的主管说。
中租指出，该公司规划于台湾发行宝岛债，主要是希望多元化资金筹募管道，且相较该公司在大陆贷款平均利率在8%左右，台湾资金成本若能落在5%附近或更低，将具筹资吸引力。
由于中租在大陆的租赁合约多为三年期，为配合资金配置，此档宝岛债也倾向发行三年期。
此外，该公司也指出，此前在香港发行的点心债将在明年上半年到期，届时也将有资金需求，将考虑于明年再发行一档点心债或宝岛债。
中租控股在2012年4月初以旗下中租金融名义发行7.5亿人民币的点心债，当时三年期的发行利率为5%。
台湾宝岛债市场在今年1月以后即进入发行空窗期，市场引颈期待下个发行者。但此前在市场询价的彰化银行 亦决议短期内暂不发行。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p