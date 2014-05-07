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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:34 BJT

澳洲股市：受乌克兰疑虑打压跌至三周收盘低位，关注预算案

路透悉尼5月7日 - 澳洲股市周三下跌0.8%至三周收盘低位，卖压遍及各类股，因乌克兰危机疑虑笼罩，且市场担心下周将公布的联邦预算将大幅削减支出，可能损及经济增长。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌45.6点至5,435.8点，触及4月16日以来最低。周二该股指收高0.4%。(完)
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