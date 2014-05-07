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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:39 BJT

台湾货币市场：28天期国库券决标贴现率料在0.30-0.32%

* 28天期国库券决标贴现率料在0.30%-0.32%

* 银行预估区间差距甚大

路透台北5月7日 - 路透周三调查显示，央行明日将代为标售的28天期国库券，料决标贴现率在0.30-0.32%，但银行预估区间差距颇大。

路透访谈五家金融机构，各家预估的大区间在0.30-0.388%，区间差距相当大。看低者认为，由于货币市场短钱泛滥，由上次的91天期国库券利率只有0.388%即可得知。且本次国库券天期甚短，估计本次标售决标贴现利率仍在低位。

〞钱多到不行，我看不出为什么不拿。〞一位外商银行交易员认为。

但也有大型银行认为，央行目前委托银行代收的隔夜利率就在0.388%，这应该是本次标售利率上限。此外本次国库券的天期甚短，期间太短因而兴趣缺缺。

〞就算不拿的话，我能输多少？〞一位大型外商银行交易员。

财政部去年4月底委托央行标售一期28天期国库券，金额150亿台币。当时的决标贴现率在0.32%。

财政部委托央行将在明日标售300亿台币的28天期国库券，周五(9日)交割。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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