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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 16:07 BJT

中国债市：连跌后IRS现技术性反弹，资金预期稳或致续升空间有限

路透北京5月7日 - 经历近日连续回落后，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三出现技术性反弹。不过多数受访机构指出，市场对资金预期稳定，回购利率有望在阶段低位徘徊，所以IRS短期向上反攻的空间或受限。

“今天一年大概上了5-6个基点(bp)，五年有4个bp吧。之前跌的很快，会有反弹也比较正常。”华东一券商交易员称，“但持续往上走，可能还是要看市场资金面会不会变脸，但目前看比较难。”

上海一银行交易员认为，IRS出现的反弹短期内或难以成为趋势，主要考虑是，市场扰动流动性收紧因素微弱，资金价格有望徘徊在阶段低位，由此不支撑IRS大幅上行。

中国银行间资金市场周三依旧宽松，隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。交易员称，目前机构对短期内流动性预期空前稳定，资金价格水平也基本被认可。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4667/3.5675 3.6300/3.7150 3.8175/3.9075 3.9925/4.0850 4.0000/4.2763

上日 3.4025/3.5067 3.5825/3.6688 3.7688/3.8500 3.9300/4.0300 3.9392/4.2267

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变动 +0.0642/+0.0608 +0.0475/+0.0462 +0.0487/+0.0575 +0.0625/+0.0550 +0.0608/+0.0496

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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