中国债市：连跌后IRS现技术性反弹，资金预期稳或致续升空间有限

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透北京5月7日 - 经历近日连续回落后，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三出现技术性反弹。不过多数受访机构指出，市场对资金预期稳定，回购利率有望在阶段低位徘徊，所以IRS短期向上反攻的空间或受限。
“今天一年大概上了5-6个基点(bp)，五年有4个bp吧。之前跌的很快，会有反弹也比较正常。”华东一券商交易员称，“但持续往上走，可能还是要看市场资金面会不会变脸，但目前看比较难。”
上海一银行交易员认为，IRS出现的反弹短期内或难以成为趋势，主要考虑是，市场扰动流动性收紧因素微弱，资金价格有望徘徊在阶段低位，由此不支撑IRS大幅上行。
中国银行间资金市场周三依旧宽松，隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。交易员称，目前机构对短期内流动性预期空前稳定，资金价格水平也基本被认可。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4667/3.5675 3.6300/3.7150 3.8175/3.9075 3.9925/4.0850 4.0000/4.2763
上日 3.4025/3.5067 3.5825/3.6688 3.7688/3.8500 3.9300/4.0300 3.9392/4.2267
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变动 +0.0642/+0.0608 +0.0475/+0.0462 +0.0487/+0.0575 +0.0625/+0.0550 +0.0608/+0.0496
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p