离岸人民币：中化集团三年点心债以3.8%询价，认购单超过75亿元

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透香港5月7日 - 中国四大国有石油公司之一的中化集团周三为其三年期点心债询价，指导利率利率为3.8%。市场人士指出，该期债认购踊跃，目前已累积逾75亿元的订单意向。
该期债券发行人为中化离岸资本公司 （Sinochem Offshore Capital Company Ltd.），由中化集团 旗下的中化香港集团有限公司作担保。发行人评等为：穆迪“A3” / 标普“A-”/惠誉“A-”；债券预期评等相同。
一不具名的中资基金经理指出，以投资级债券来看，中化此期债券提供的利率相当不错，再加上国企背景，预料最终票面利率可能向3.50%靠近。
至本地时间下午约2:20时，认购单已超越75亿元。
债券承销商包括：澳新银行、中银香港、东方汇理、星展、汇丰、摩根士丹利以及渣打。
中化集团为央企之一，主要业务涵盖能源、农业、化工、金融及地产，旗下上市公司为中化国际 。在农业领域方面，为中国最大的全肥种、产供销一体化运作的化肥企业，并在农药研发、生产、销售和种子制种、加工领域保持行业领先。在金融领域，则有外贸信托、远东租赁、诺安基金、中宏保险等企业。 （完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p