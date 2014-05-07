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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:53 BJT

离岸人民币：中化集团三年点心债以3.8%询价，认购单超过75亿元

路透香港5月7日 - 中国四大国有石油公司之一的中化集团周三为其三年期点心债询价，指导利率利率为3.8%。市场人士指出，该期债认购踊跃，目前已累积逾75亿元的订单意向。

该期债券发行人为中化离岸资本公司 （Sinochem Offshore Capital Company Ltd.），由中化集团 旗下的中化香港集团有限公司作担保。发行人评等为：穆迪“A3” / 标普“A-”/惠誉“A-”；债券预期评等相同。

一不具名的中资基金经理指出，以投资级债券来看，中化此期债券提供的利率相当不错，再加上国企背景，预料最终票面利率可能向3.50%靠近。

至本地时间下午约2:20时，认购单已超越75亿元。

债券承销商包括：澳新银行、中银香港、东方汇理、星展、汇丰、摩根士丹利以及渣打。

中化集团为央企之一，主要业务涵盖能源、农业、化工、金融及地产，旗下上市公司为中化国际 。在农业领域方面，为中国最大的全肥种、产供销一体化运作的化肥企业，并在农药研发、生产、销售和种子制种、加工领域保持行业领先。在金融领域，则有外贸信托、远东租赁、诺安基金、中宏保险等企业。 （完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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