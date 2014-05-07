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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 14:57 BJT

日本个股：软银预估2014/15财年营业利润将较上财年小幅下滑8%

路透东京5月7日 - 日本软银 周三预估，本财年营业利润料将较上财年的记录高位下滑约8%，因少了整顿部分部门所带来的一次性收益。

但软银仍在国内移动电话业务及投资事业获利，包括在中国电商巨擘阿里巴巴IPO-ALIB.N的股份投资。

软银表示，预计2015年3月止的本财年营业利润为1万亿(兆)日圆(98.5亿美元)，略低于分析师预估的1.09万亿日圆，也低于2013/14财年的1.09万亿日圆营业利润。

2013/14财年获利小幅高于汤森路透Starmine访问14位分析师平均预估的1.07万亿日圆，也首度超越日本最大移动运营商NTT DoCoMo 的获利。

软银称，在阿里巴巴的持股为公司税前获利贡献667.8亿日圆。阿里巴巴拟赴美首次公开上市(IPO)，但软银已在周三表示无意在阿里巴巴IPO出售持股。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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