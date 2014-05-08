《即时观点7》中国4月进出口同比均微增高于预期，未来料继续改善

路透北京5月8日 - 中国海关周四公布，中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，路透调查预估中值分别为下滑1.7%和下滑2.3%。

海关数据并显示，中国4月贸易差额为顺差184.5亿美元，路透调查中值为顺差139.0亿美元。

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主要数据:

* 4月出口同比增长0.9%（路透预估为下滑1.7%）

* 4月进口同比增长0.8%（路透预估为下滑2.3%）

* 4月贸易顺差184.5亿美元(路透调查中值为顺差139亿美元)

* 中国4月出口环比增长10.8%,进口环比增长4.8%

* 经季节调整后中国4月出口同比增长0.7%,进口同比增长0.6%

* 经季节调整后中国4月出口环比增长9.8%,进口环比增长5.4%

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中国月度外贸增速及顺差图表： link.reuters.com/xuk29v

以下为分析师评论:

--西南证券宏观经济研究员 刘峰：

4月的进出口数据相比3月有所回升。之前，国家给进出口企业减负等都是在为进出口的回升创造良好的外部环境。

预计未来贸易情况会继续向好。近期国家领导人的频繁出访，说明高层对进出口的重视。同时，重庆打造丝绸之路起点，以及建设新疆经济特区等规划，都是这方面的利好政策。

近期来看，人民币汇率贬值也会对贸易产生推动作用，这也能看出政策联动稳定出口的决心。

--平安证券宏观分析师 魏伟：

我们认为4月份的出口数据符合预期，回归到正常值范围。但进口数据不理想，主要由于国内经济下行，导致需求疲软。

预计未来几个季度的进出口数据会略有好转，但进口情况仍不乐观，达到进出口加总全年7.5%的增长目标有一定困难。近期总理出访非洲，可以看出这方面的压力。

--华泰证券宏观经济研究员 张晶：

现在无论是内需还是外需相对来说还都是比较疲弱的。本来在进口领域，大宗商品现在的价格还是处于低位，从过往正常的经济周期来看，在价格低位时进口商会选择较大的进口量来补库存，但现在整个工业企业利润的水平仍没有恢复正常，导致对大宗商品的价格敏感性不高，进口不活跃。

5、6月份我个人的判断是出口上可能会相对恢复得快一点，可能会导致贸易差额以及对外汇占款的补充正向影响多一点。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

本次进出口的数据好于预期，预计5月的贸易数据中枢会继续上移，并一直延续到年底。我们认为进出口最差的时间已经过去。

本次贸易数据克服了基数效应的抑制作用，相对强劲。主要是人民币贬值的刺激作用。从国外的经济情况看，环比的经济数据偏弱，因此人民币贬值带来的对贸易的推动更为显着。

未来贸易继续走强的原因主要有两方面：一是中美利差缩窄致使人民币继续回落；二是美国等发达经济体的继续复苏。

--上海证券宏观经济首席分析师 胡月晓：

贬值对出口的促进作用开始显现，劳动密集型产品出口正增长，机电产品负增长。贸易条件继续改善。伴随海外经济复苏，进出口增长也将缓慢增长。在全球竞贬格局下，人民币贬值进程也将告一段落。

伴随外贸复苏，顺差增长也有一定保证，加上人民币国际化进展和国际资本流入趋势不变，货币当局下调RRR（存款准备金率）概率较低，我们认为年内降息概率要大于降准。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

进出口数据同比出现正增长是含季节因素，这个增速很正常，往年看，2月和3月比较糟糕，4月和5月会回升，至少出口同比增速应该有改善。

且考虑到基数原因，去年1-4月虚假贸易的成分比较严重，5月的影响就会明显减少，因外管局打击虚假贸易的20号文自5月开始实行，所以即使出口正增长的幅度比较微弱，但也要更为积极一点看待，且还需要观察5月份的数据状况。

至于汇率贬值是否对出口有贡献，正常来看不会那么快，因为订单签订、生产到交货有一定周期，但汇率走弱肯定对出口企业的盈利改善有帮助，对未来订单或者议价能力有帮助。

从境内外经济基本面看，这个增速也还算正常，发达国家美国情况还好，恢复还算正常，对出口有支持作用，但也要看到5月才能看出真正的出口效应，之前比较担心新兴经济体的动荡对出口的负面作用，现在看去年底到今年2月中下旬的时候新兴经济体的确比较动荡，但之后相对稳定，所以出口增速后期继续回升是可以期待的。

--中银国际宏观分析师 叶丙南：

数据比我们预期的略高，体现了改善的方向，就去年套利影响看，今年4、5月将逐渐递减，预计6月开始将回归正常。

一部分新兴市场经济受美国QE退出、中国经济疲弱影响会有动荡，但美欧经济不断复苏，整体向好，有助于带动中国外贸，从外需来看，未来中国出口将呈现好转的趋势。

不过由于美国本轮经济复苏主要依赖页岩气等的产业化，对中国出口拉动力较弱，预计今年出口会略低于去年的水平，在7%左右，进口的表现会更逊色，受国内房地产下行以及产能过剩的影响，对原材料的需求放缓，再加上价格因素，预计全年进口增速在6%左右。

--中国国际经济交流中心副研究员 张焕波：

应该说4月份进出口的微幅回升与近期人民币兑美元贬值有一定关系，有利于中国企业出口，且从整个国际形势看，欧美及日本主要经济体都在回暖，也有利于中国外贸的稳定。

事实上汇率因素目前已经成为影响外贸企业的扰动因素，相较以往只有对人民币兑美元升值的单边预期，近期的贬值也令很多外贸企业不敢接单。但从长期看，汇率的双向波动是一种市场化的方向，随着企业对汇率变化逐步熟悉，以及整体外围经济状况转好，估计中国完成今年的外贸增长目标问题不大，前景还是比较乐观的。

--华创证券宏观策略部总经理 牛播坤：

从这个数据上看，我们对外部经济的复苏还是不应该太悲观，虽然欧美等国复苏的速度还比较缓慢，但可以看出已经稳步处于这个通道之中，这对中国外需的改善还是有促进作用的。

刚刚闭幕的广交会虽然总体的成交量有所下降，但出现了一些可喜的结构性的变化，比如中国拥有自主知识产权的产品和设备受到了外商的欢迎。这也和中国经济结构调整、产业升级的大背景是一致的。

现在人民币汇率已经在一定程度上支持了出口行业，相信后续还是会出台一些财政政策继续支持。我们认为今年实现7.5%的外贸增长问题不大，不必过分担心。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

这个贸易数值显示，前期各种显着的利空因素随着外部环境的改善已经有所缓解。尽管增长还是比较微弱，但还是显示出外贸行业已经出现企稳的迹象。

我们认为以目前的情况，政府并不需要出台特别针对外贸的刺激政策，只需要把前期已经出台的相关政策落实到位就不错了。另外，今年以来人民币已经明显贬值，这对出口也有一定的支撑作用。如果此时再加大出口退税的力度等明显的支持政策，恐怕对外会会引发贸易纠纷，对内也不利于中国经济结构调整，和长远的健康发展。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据跟我们预期的比较接近，确实是在改善，一是从4月世界经济领先指标看经济好转信号比较明显，尤其是美国；二是去年4月基数与一季度相比较低。

不过我们对全年中国外贸的看法变得更为谨慎，实现7.5%的目标会有压力。这主要基于OECD、IMF等机构显着下调全球经济预估，从最近广交会来看外贸也不太乐观。

--华融证券宏观研究员 郝大明：

同比增速有改善，但增长幅度比我们预期小一些。每年前三个月数据往往较为波动，很难看出趋势，再加上去年1-4月虚增成分比较多，预计5月开始出口增速会慢慢恢复到正常水平，估计在7-8%之间。

来自东南亚国家的竞争激烈，中国出口竞争力有所下降，贸易结构正发生变化。海外复苏强度也不及预期等等，都是中国出口乏力的主要原因。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

4月份进出口数据基本持平处于预期之中，去年虚假贸易和通过进出口领域进来的套利套汇博取利差的国际资本一直到4月份还是有的。因此整个4月份的基数还是比较高的，5月份这种短期因素可能就消失了。

整个目前从出口产品的走势来看，劳动密集型产品出口的速度要快于高技术产品还有机电产品，反映了整个国际市场需求结构的变化。劳动密集型产品出口主要向发达国家出口，高技术产品还有机电产品主要向新兴国家出口。发达国家在国际化的过程中，可能对中国的制造业也形成了一定的冲击。

民间资本的出口数据显示出口自主的动力和它的活跃程度是有所下降的，也就是说国内整个出口的压力还是比较大的。

相关背景:

--中国商务部报告指出，2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。

--中国宏观经济先行指标--4月官方制造业PMI在新订单增长带动连续两个月微升，预示中国经济呈现逐渐企稳迹象，不过数据略逊于预期，其中新出口订单降至荣枯线以下，也意味着经济增长仍需要进一步巩固。